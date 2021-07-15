Yaralı sürücünün başından ayrılmadılar

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü Serkan Şahin Egeli (25) yaralandı. Kaza yerinde toplanan mahalledeki kadınlar, sağlık ekibi gelinceye kadar yaralı sürücünün başından ayrılmadı.

Kaza, gece saatlerinde Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Şahin Egeli yönetimindeki 67 EEB 236 plakalı motosiklet, iddiaya göre önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Egeli yaralandı. Kazayı gören mahalleli yerde yatan Egeli'nin yardımına koşarak ilk müdahalede bulundu. Kadınlar, sağlık ekibi gelene kadar Egeli'ye moral verip, başından ayrılmadı. Bir süre sonra gelen sağlık ekibi, Egeli'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-07-15 01:47:35



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