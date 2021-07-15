Civcivleri yediği iddia edilen kedi tüfekle vuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Civcivleri yediği iddia edilen kedi tüfekle vuruldu

DHA

Civcivleri yediği iddia edilen kedi tüfekle vuruldu


Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde Zekai Demircan´ın ortadan kaybolan Pamuk isimli kedisi, 2 gün sonra tüfekle vurulmuş olarak bulundu. Pamuk tedaviye alınırken, Demircan, olaydan önce bahçedeki civcivlerini yediğini iddia edip kendisi kedilerini vurmakla tehdit eden komşusu C.Y. hakkında şikayetçi oldu.
Alaplı ilçesine bağlı Demirciler köyünde yaşayan Zekai Demircan, evinde baktığı 7 kediden Pamuk'un kayıp olduğunu fark etti. Çevrede arama yapan Demircan ailesi, Pamuk'un kanlar içinde su kabının yanına geldiğini gördü. Zekai Demircan'ın ilçedeki veterinere götürdüğü kedisinin vücudunda 3 tüfek saçması tespit edildi. Pamuk ameliyat edilirken, Demircan, bahçesindeki civcivleri yediği iddiasıyla kedisini vurmakla tehdit ettiğini ileri sürdüğü komşusu C.Y.'yi şikayet etti.
'TÜFEĞİ HAZIRLADIK´ DEMİŞ
Zekai Demircan, yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu belirterek, "Benim Pamuk´tan hariç evin önünde 6 tane kedim var. Eşim hepsinin ayrı ayrı isimleri olan kedilere mamalarını verdi. Baktık bir tek Pamuk yok aralarında. Eşim kediyi aramaya gitti. Eve geri gelip üst kattan bahçeye baktığı sırada bir silah patlaması duyuyor. Bana 'Pamuk´'u vurdular' dedi. Bundan 15-20 gün önce kendisinden şikayetçi olduğum C.Y. ve kızı H.Y. yengemin yanına gelerek `Biz sizin kediyi vuracağız. Tüfeği de hazırladık. Bizim civcivleri yemiş. O yüzden kediyi vuracağız. Tüfeği hazırladık´ demiş. Sonra biz daha başka zamanlarda köydeki dedikodularda Pamuk kedinin vurulacağını duyduk. Akşam saatlerinde de Pamuk kanlar içinde geldi" dedi. 
'LÜTFEN PAMUK'UN DAVASINI TAKİP EDELİM' 
Veteriner kliniğinden aldığı raporları Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim ettiğini ifade eden Demircan, "Kendisinden şikayetçi olduğum C.Y.'nin hem cezalandırılmasını hem de tedavi masraflarını talep ettim. Bütün Türkiye´ye sesleniyorum. Pamuk ilk olsun ve son olmasın. Mücadelede ilk olsun. Bütün mücadele devam etsin. Lütfen Pamuk´un davasını takip edelim" dedi.
'İNSANLAR BUNU SUÇ OLARAK GÖRMÜYOR'
Veteriner Hekim Hüseyin Demircan da Pamuk'un hayati tehlike kaydıyla tedavi altına alındığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Pamuk bize 41 derece ateş ve kansızlıkla geldi. Kusuyordu. Hemen tedavi altına aldık. Gerekli işlemleri yaptık. Tek atışlı değimiz tüfekten çıkan saçmalardan 3 tanesinin vücudunda olduğunu tespit ettik. İki tanesi iç organlarında, bir tanesi karnındaydı. İç organlarda olan maalesef zehirlemiş. Bağırsaklara da zarar vermiş. Durumu kötü olduğu için operasyon yapamadık. İlk önce genel durumunu düzeltelim, dedik. O da çok azimli ve savaşçı bir kedi. Savaşı da kazandı diyebiliriz. 48 saatlik bekleme sürecini atlattı. Sonrasında ameliyata aldık. Hayvan Hakları Yasası çıktı, eksiklikleri ile çıktı. Biz isteriz ki daha da caydırıcı şeyler olsun. Ancak bu olay birçok yerde yaşanıyor. İnsanlar bunu suç olarak görmüyor. Kediye, köpeğe, kuşa zarar vermenin suç olduğunu bilmiyorlar. Bilseler de 'bundan ne çıkar?' diyorlar. Biz istiyoruz ki bu bir dönüm olsun. Bu davayı biz takip edeceğiz. Takipçisi olacağız."DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2021-07-15 11:13:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Yaralı sürücünün başından ayrılmadılar
YEREL HABERLER Yaralı sürücünün başından ayrılmadılar
İlk 500 listesine giren firmaya TSO’dan plaket
YEREL HABERLER İlk 500 listesine giren firmaya TSO’dan plaket
Ormanlı’da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı
YEREL HABERLER Ormanlı’da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı
GMİS yönetimi madenciyi bilgilendirdi GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: “Biz sadece alın terimizin karşılığını istiyoruz”
YEREL HABERLER GMİS yönetimi madenciyi bilgilendirdi GMİS Genel ...
Yola mazot döküldü peş peşe kazalar yaşandı
YEREL HABERLER Yola mazot döküldü peş peşe kazalar yaşandı
ZBEÜ'de 15 Temmuz Sergisini açtı
YEREL HABERLER ZBEÜ'de 15 Temmuz Sergisini açtı
ZBEÜ’de 15 Temmuz’u anlattılar
YEREL HABERLER ZBEÜ’de 15 Temmuz’u anlattılar
Başkan Tekin;” Çalışmalarımızda çalışanlarımızın alın teri bulunur “
YEREL HABERLER Başkan Tekin;” Çalışmalarımızda çalışanlarımızın alın ...
55 yaşındaki hastane görevlisi aranıyor
YEREL HABERLER 55 yaşındaki hastane görevlisi aranıyor
CHP’li Belediye Başkanı kendi parti yönetimine sitem etti Posbıyık: "CHP'de eskiden yalan ve nankörlük yoktu"
YEREL HABERLER CHP’li Belediye Başkanı kendi parti yönetimine sitem ...
Yola dökülen mazot, iki kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Yola dökülen mazot, iki kazaya neden oldu
Tatil hayaliyle Türkiye’ye gelen gurbetçi aileye dolandırıcı şoku 28 bin TL dolandırılan Bekar Ailesi şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Tatil hayaliyle Türkiye’ye gelen gurbetçi aileye ...
Alaplı'da bıçak, satır ve balta satışları arttı
YEREL HABERLER Alaplı'da bıçak, satır ve balta satışları arttı
Alaplı’da kurbanlıklar pazara indi
YEREL HABERLER Alaplı’da kurbanlıklar pazara indi
Yılmaz, "Türkiye Geçilmez"
YEREL HABERLER Yılmaz, "Türkiye Geçilmez"
İncivezaltı sahilinde temizlik çalışmasına başlandı
YEREL HABERLER İncivezaltı sahilinde temizlik çalışmasına başlandı
'Genç Çiftçi' projesiyle 3 yılda 250 bin liralık satış yaptı
YEREL HABERLER 'Genç Çiftçi' projesiyle 3 yılda 250 bin liralık ...
Park halinde ki araç çay ocağına girdi, gazeteciler ölümden döndü Kaza anı kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Park halinde ki araç çay ocağına girdi, gazeteciler ...
Seyir halindeki halk otobüsünde yangın
YEREL HABERLER Seyir halindeki halk otobüsünde yangın
Kaza olduğunu savundu, mahkeme müebbet hapis cezası verdi
YEREL HABERLER Kaza olduğunu savundu, mahkeme müebbet hapis cezası ...
Çatıya sıkışan güvercin ekipleri harekete geçirdi.
YEREL HABERLER Çatıya sıkışan güvercin ekipleri harekete geçirdi.
Arkadaşını bıçakla öldürdü, müebbet hapse mahkum oldu
YEREL HABERLER Arkadaşını bıçakla öldürdü, müebbet hapse mahkum oldu
Barış Plajı’nda canlı müzik başlıyor
YEREL HABERLER Barış Plajı’nda canlı müzik başlıyor