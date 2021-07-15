Selden etkilenen 104 haneye ödemeler başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selden etkilenen 104 haneye ödemeler başladı

İHA

Selden etkilenen 104 haneye ödemeler başladı

Geçtiğimiz hafta yoğun yağış nedeniyle derelerde suların yükselmesi sonucu sel felaketi yaşanan Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde, hasar gören 104 hane sahibine ödemelerin başladığı bildirildi.
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu yaptığı açıklamada, Ormanlı başta olmak üzere bazı köylerde yaşanan su baskını sonrası hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Sel felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarının sarıldığını aktaran Kaymakam Çorumluoğlu şunları söyledi:
"İlk etapta zarar gören 104 hanemizin sahibine, temizlik adı altında, 1500 lira hesaplarına yatırıldı. Cuma gününden itibaren de AFAD tarafından gönderilen 3'er bin lirayı hesaplarına yatıracağız. Yine gelen bu kaynakların yanına kendi imkanlarımızdan da oluşturduğumuz kaynağı ilave olarak sunacağız. Devletimiz, vatandaşımızın yanında. Şu an için suyu akmayan köyümüz yok, ulaşılamayan mahalle yok. Yine bu bölgelerde ekiplerimiz temizlik çalışmalarına devam ediyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 gündür haber alınamayan hastane çalışanının ailesi tedirgin
YEREL HABERLER 3 gündür haber alınamayan hastane çalışanının ailesi ...
GMİS yönetimi ve milletvekilleri, Bakan Dönmez ile görüştü
YEREL HABERLER GMİS yönetimi ve milletvekilleri, Bakan Dönmez ile ...
GMİS Yönetim Kurulu; “Demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu; “Demokrasiye ve milli iradeye ...
3 kişi mağazadan 400 TL değerindeki deri çantayı çaldı
YEREL HABERLER 3 kişi mağazadan 400 TL değerindeki deri çantayı ...
Protokol üyeleri şehitleri unutmadı
YEREL HABERLER Protokol üyeleri şehitleri unutmadı
Civcivleri yediği iddia edilen kedi tüfekle vuruldu
YEREL HABERLER Civcivleri yediği iddia edilen kedi tüfekle vuruldu
Posbıyık, “100 yıllık mezarlık ihtiyacı gideriliyor”
YEREL HABERLER Posbıyık, “100 yıllık mezarlık ihtiyacı gideriliyor”
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Yaralı sürücünün başından ayrılmadılar
YEREL HABERLER Yaralı sürücünün başından ayrılmadılar
İlk 500 listesine giren firmaya TSO’dan plaket
YEREL HABERLER İlk 500 listesine giren firmaya TSO’dan plaket
Ormanlı’da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı
YEREL HABERLER Ormanlı’da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı
GMİS yönetimi madenciyi bilgilendirdi GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: “Biz sadece alın terimizin karşılığını istiyoruz”
YEREL HABERLER GMİS yönetimi madenciyi bilgilendirdi GMİS Genel ...
Yola mazot döküldü peş peşe kazalar yaşandı
YEREL HABERLER Yola mazot döküldü peş peşe kazalar yaşandı
ZBEÜ'de 15 Temmuz Sergisini açtı
YEREL HABERLER ZBEÜ'de 15 Temmuz Sergisini açtı
ZBEÜ’de 15 Temmuz’u anlattılar
YEREL HABERLER ZBEÜ’de 15 Temmuz’u anlattılar
Başkan Tekin;” Çalışmalarımızda çalışanlarımızın alın teri bulunur “
YEREL HABERLER Başkan Tekin;” Çalışmalarımızda çalışanlarımızın alın ...
55 yaşındaki hastane görevlisi aranıyor
YEREL HABERLER 55 yaşındaki hastane görevlisi aranıyor
CHP’li Belediye Başkanı kendi parti yönetimine sitem etti Posbıyık: "CHP'de eskiden yalan ve nankörlük yoktu"
YEREL HABERLER CHP’li Belediye Başkanı kendi parti yönetimine sitem ...
Yola dökülen mazot, iki kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Yola dökülen mazot, iki kazaya neden oldu
Tatil hayaliyle Türkiye’ye gelen gurbetçi aileye dolandırıcı şoku 28 bin TL dolandırılan Bekar Ailesi şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Tatil hayaliyle Türkiye’ye gelen gurbetçi aileye ...
Alaplı'da bıçak, satır ve balta satışları arttı
YEREL HABERLER Alaplı'da bıçak, satır ve balta satışları arttı
Alaplı’da kurbanlıklar pazara indi
YEREL HABERLER Alaplı’da kurbanlıklar pazara indi
Yılmaz, "Türkiye Geçilmez"
YEREL HABERLER Yılmaz, "Türkiye Geçilmez"
İncivezaltı sahilinde temizlik çalışmasına başlandı
YEREL HABERLER İncivezaltı sahilinde temizlik çalışmasına başlandı