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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğli’den ‘Türkiye Geçilmez’ mesajı verildi

İHA

Ereğli’den ‘Türkiye Geçilmez’ mesajı verildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde anma programı düzenlendi. Programda konuşan Kaymakam İsmail Çorumluoğlu’nun, ‘Türkiye geçilmez’ sloganına vurgu yaparak sarf ettiği, “Sadece Türkiye Geçilmez değil, İslamiyetin, Müslümanlığın olduğu her yer geçilmez” sözleri katılımcılar tarafından coşkuyla alkışlandı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Anıt Park’ta düzenlenen programa Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, sivil toplum ve mesleki kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Protokol; etkinlik öncesinde Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan 15 Temmuz fotoğrafları sergisi ile Erdemir Güzel Sanatlar Lisesi’nce hazırlanan ve 15 Temmuz Darbe girişiminin çeşitli enstantaneleri ve kahramanlarını konu alan resim sergisini gezdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşması sinevizyon gösterimi ile izlendi. Programa katılan tüm vatandaşlara Zabıta ekipleri tarafından Türk bayrağı dağıtıldı.

Posbıyık, “Türk milleti hiçbir zaman demokrasiden vazgeçmedi”
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin bugüne kadar pek çok badire atlattığını, demokrasinin darbelerden yara aldığını söyledi. Posbıyık açıklamasında, “Türk Milleti hiçbir zaman demokrasi ve insan hakları mücadelesinden vazgeçmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi demokratik, laik bir rejime ve milli iradenin üstünlüğü ilkesine dayanır. Türkiye Osmanlı’dan bugüne demokrasinin kurumlaşması ve yerleşmesi için mücadele etmiş, etmeye de devam etmiştir. Ebedi Başkomutanımız ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşımızın en zor günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak milli iradeye olan inancını ortaya koymuş, milletin kendisinden başka efendisi yoktur demiştir. Bu kazanımlarımızdan vazgeçmemiz mümkün değildir. Darbelere karşı etkin ve kalıcı mücadele ancak demokratik bir sistemin tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesiyle mümkün olur. Türk Milleti olarak 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye’nin laik, demokratik birikimine sahip çıkma kararlılığımız bundan sonra da aynen sürecektir. Darbe girişimine karşı yalnızca milletimiz değil; gazi meclisimiz ve siyasiler de ortak bir direniş göstermişlerdir. Bu hain girişimin sorumluları mutlaka hukuk karşısında bedelini ödemek zorundadır. Bundan sonra da darbelere geçit vermeyeceğiz. Bu hepimizin tarihi sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Çorumluoğlu, “Bu vatana sahip çıkacağız”
“15 Temmuz bu meydanlarda kazanıldı, bu meydanlarda devam ettirilecek” diyerek sözlerine başlayan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Biz unuttuğumuz zaman, dışarıda bize zarar vermeye, bizi bölmeye, bizi sıkıntıya sokmaya çalışan o kadar geniş bir hazirun var ki, bizim en ufak bir gafletimizde, en ufak bir boşluğumuzda gelip bu güzel vatanımızı istila etmek için bekleyen dışarıda ve içeride birçok hainler var. Ama 15 Temmuz bunu göstermiştir ki en sıkıntılı, en zor döneminde dahi bu millet meydanlara, tankın, topun karşısına rahatlıkla çıkabilmektedir. Aslında bizim tarihimizi incelediklerinde bu işlerin ne kadar zor olduğunu görecekler. 1071’de Malazgirt’te neysek, 1453’te İstanbul kapılarında neysek, 1915’te Çanakkale’de neysek, Kurtuluş Savaşı’nda neysek, 15 Temmuz’da biz oyuz. Bundan sonra da o olmaya devam edeceğiz. Bu vatana sahip çıkacağız. Bu yılki mottomuz ‘Türkiye geçilmez’. Sadece Türkiye Geçilmez değil, Mavi Vatan geçilmez, Karabağ geçilmez, Suriye geçilmez; İslamiyetin, Müslümanlığın olduğu her yer geçilmez. Bugün balkanlarda, Somali’de, Suriye’de, dünyanın değişik noktalarında Müslüman kardeşlerimiz bu ülke için, bu vatan için, sizler için, bu meydanları dolduran bu halk için dua ediyor, bundan sonra da dua etmeye devam edecek. 15 Temmuz günü, meydanı dolduran sizlerden hariç, bankamatik kuyruklarına giden vatandaşları da gördük, kıtlık olup marketlere gidenleri de gördük. Bunlar küçük bir istisna. Nasıl ki kahraman ordumuzun içinde, kahraman güvenlik görevlilerimizin içinde, çalışma arkadaşlarımızın içinde bir kısım vatan haini varsa, her türlü toplulukta da bunlar olacaktır. Üç beş kişi, bizim paramızla, sizin paranızla, bu ülkenin parasıyla alınan tankla, topla bizim üstümüze kurşun yağdırdı diye bizler kahraman ordumuza, kahraman polisimize, kahraman güvenlik güçlerimize, kahraman çalışanlarımıza bir şey söyleyemeyiz.”

“Gelecek bizimdir, gelecek Türkiye’nindir"
Vatandaşlara da çağrıda bulunan Kaymakam Çorumluoğlu açıklamasında, “Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu yolda, dünyanın gelişmiş ilk on ülkesine ulaşmak için daha fazla çalışacağız. Karakavuz köyündeki vatandaşımız kestane balı üretecek, Kandilli’deki vatandaşımız kömür üretecek, Ormanlı’daki vatandaşımız fındık üretecek, Ereğli’deki vatandaşımız çelik üretecek ve biz gelecekte dünyanın gelişmiş on ülkesi arasına gireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Zonguldak’ın 600 bin nüfusuna güveniyorum, Türkiye’nin 83 milyonuna güveniyorum, dünya üstündeki tüm Müslüman kardeşlerimize güveniyorum. Gelecek bizimdir, gelecek Türkiye’nindir, gelecek İslam aleminindir” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından İlçe Müftülüğüne bağlı din görevlilerince sela ve Kur’anı Kerim okundu. Programda; 15 Temmuz’u anlatan şiirler okundu ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikler gerçekleştirildi. Sonrasında Kahramanlık Türküleri seslendirildi ve 15 Temmuz Şehitlerinin anısına hazırlanan görseller izlendi.
Türk Kızılayı Kdz. Ereğli şubesi tarafından organize edilen kan bağış aracı da etkinlik alanında yer alırken, vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kan bağışında bulundu. Programın sonunda dua edilirken, saat 00.00 itibarıyla da ilçedeki camilerden selalar okundu.

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