Cadde ortasında hüngür hüngür ağlamıştı, gerçek başka çıktı Ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen genç, İHA’nın haberi sonrası yeniden hastaneye yatırıldı

Zonguldak’ta cadde ortasında hüngür hüngür ağlayarak ailesinin kendisiyle ilgilenmediğini iddia ettiği 38 yaşındaki Ferhat Aydın’ın, ileri derecede şizofren hastalığı bulunduğu; atak geçirdiği için kaldırıldığı hastaneden bir süre sonra kendi imkanlarıyla ayrıldığı öğrenildi. Kayıp ihbarında bulunan ailesi ve polislerce bulunarak yeniden tedavi gördüğü hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı.

İddialara göre, 38 yaşındaki Ferhat Aydın, birkaç gün önce kaldırımda ağlamaya başladı. Görenlerin yardımına koştuğu Aydın, obez olduğu için ailesinin kendisini istemediğini iddia etti. Ancak Ferhat Aydın’ın obez ve şizofren tanısı konulduğu, hastalığının ileri dereceye ulaştığı öğrenildi. Annesi ve kız kardeşi tarafından tedavi ettirilmesi için psikiyatrı bölümüne yatırıldığı öğrenilen Ferhat Aydın’ın hastaneden kendi imkanlarıyla ayrıldığı ortaya çıktı.

Hastane sonrası sokak ortasında ağladığı görülen Ferhat Aydın için ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu polis ekiplerince arandığı öğrenildi. Aydın’ın İHA’nın haberi sonrası ailesi ve ekiplerce bulunduğu ve yeniden tedavi gördüğü hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Gencin, yaklaşık 10 yıldır kırmızı reçeteli ilaç kullandığı ve şizofren teşhisi konulan hastalığının ileri dereceye ulaştığı; sık sık da atak geçirdiği öğrenildi.

Aydın’ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

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