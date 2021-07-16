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Balayı yolunda hayatını kaybeden hemşire toprağa verildi

DHA

Balayı yolunda hayatını kaybeden hemşire toprağa verildi


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, 12 Temmuz'da Cenker Yılmaz ile evlenen ve balayına giderken meydana gelen kazada yaşamını yitiren hemşire Ceylan Yılmaz (26), gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenker Yılmaz, eşinin Zonguldak'taki cenazesine tedavi gördüğü Ankara'daki hastaneden ambulans ile gelerek sedye ile katıldı.
Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Genel Yoğun Bakım Servisi'nde görevli  hemşire Ceylan Yılmaz ve Makina Mühendisi Cenker Yılmaz 12 Temmuz'da Ereğli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde düzenlenen törenle evlendi. Genç çift, dün balayı için Antalya'ya doğru yola çıktı. Yılmaz çiftinin içinde bulunduğu otomobil, Ankara çıkışında kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada, ağır yaralanan Ceylan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
DÜĞÜNÜNDEN 3 GÜN SONRA KAZADA ÖLDÜ
Düğününden 3 gün sonra kazada yaşamını yitiren Ceylan Yılmaz'ın cenazesi, bugün memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Sücüllü köyündeki baba evine getirildi. Ceylan Yılmaz için evinin önünde Kur'an-ı Kerim okundu ve helallik alındı. Kazada yaralanan Cenker Yılmaz ise tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nden ambulansla doktor eşliğinde sedye ile eşinin cenazesine katıldı. Yılmaz'ın cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze töreninde Yılmaz'ın yakınları güçlükle durarak gözyaşlarını tutamadı. Ankara Şehir Hastanesi, hemşire Ceylan Yılmaz için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Acı kaybımız. Kalp Damar Hastanesi Genel Yoğun Bakım Kliniği hemşirelerimizden Ceylan Yılmaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-07-16 18:38:21

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