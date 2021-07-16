Zonguldak'ta sahile vurmuş erkek cesedi bulundu (2)

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KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahilde bulunan cesedin kimliği belirlendi. Yakınları, ölen kişinin üzerinde bulunan kıyafetleri ve anahtardan Murat Aydemir olduğunu belirledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-07-16 19:07:26



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