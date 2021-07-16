Aracın deposundan sızan mazot paniğe neden oldu

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Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesinde bir otomobilin deposundan sızan mazot yola dökülünce sürücüler zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye olay, öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil deposundan sızan mazot yola döküldü. Mazotun yola dökülmesinin ardından sürücüler zor anlar yaşadı. Ardından hemen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüleri uyararak yolun temizlenmesi için itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yolu baştan sona yıkayarak yolu eski haline çevirdi. Polis kameralardan yolu tehlikeye düşerek sürücü için çalışma başlattı.

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