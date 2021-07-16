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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

İHA

Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere; Devrek yol ayrımı istikametinden Kepez istikametine seyir halinde olan Samet C.'nin kullandığı 67 ACC 196 motosiklet, iki araç arasında makas attığı sırada 67 TS 291 plakalı kamyonete çarpması sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken şans eseri olay yerinden geçen 112 Sağlık Ekibi yaralıya olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Yaralı sedye ile ambulansa alınarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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