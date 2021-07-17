Fındık hasadı öncesi yabani ot ve dip temizliği başladı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Ağustos ayı içinde başlanacak olan fındık hasadı öncesi üreticiler fındık bahçelerinde hazırlıklara başladı.

Alaplı İlçesinde fındık üreticileri fındık hasadına kısa bir süre kala fındık bahçelerindeki yabani otları temizlemek için yoğun mesai harcıyor. Bazı köylerde imece usulü yapılan temizleme çalışmaları sıcak havaya rağmen sürüyor. Ziraat odası yetkilileri, yaptığı açıklamada hasat öncesi fındık bahçesinde yabani ot temizliği ve fındık ağacı dip temizliğinin çok önemli olduğunu belirttiler.

Fındık bahçesinde temizlik yapan Ahmet Gürbüz, fındık bahçesinde ailesiyle birlikte temizlik çalışması yaptıklarını ifade ederek “Fındık hasadı öncesi yabani ot temizliği yapmak zorundayız. Yapmadığımız taktirde fındık toplamak zorlaşıyor. Temizlik çalışması tamamlandığında Ağustos ayı içinde fındık toplamaya başlayacağız" dedi.

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