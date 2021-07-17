Terzilerde bayram yoğunluğu yaşanıyor

Alaplı’da terziler, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun mesai yapıyor.

Kurban Bayram’a sayılı günler kala ,alışverişlerde hareketlilik yaşanıyor. Bayram için yeni giysiler alan vatandaşlar, doğru bedenlerine göre yaptırmak için terzilerin kapısını çalıyor.

Yoğunluk nedeniyle müşterinin işlerini yetiştirmeye çalışan terziler fazla mesai yapıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandığını söyleyen Terzi Ekrem Uysal, "İşlerimiz bir haftadır çok güzel, bayağı arttı.İnşallah böyle devam eder. Müşterinin getirdiği malzemeleri yetiştirmek için yoğun bir mesaiyle çalışıyoruz. Kurban Bayramı bittiğinde muhtemelen işler yine azalacak.Vatandaşlar büyük mağazalardan aldıkları kıyafetleri daraltmak için veya genişletmek için daha çok geliyorlar. Öncelerde geleneksel kıyafetler diktirmeye gelen müşterilerimiz oldukça fazlaydı. Şimdilerde vatandaşlar hazır giyime daha çok yöneliyor. Genelde bayram için şalvar dikiyorum. Tadilat işleri gelirse de yapıyoruz" dedi.

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