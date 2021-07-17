Hava sıcaklığı 28 dereceye ulaştı, vatandaş plaja akın etti

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Zonguldak Kapuz Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Bayram Tatilini fırsat bilerek vatandaşlar denize akın etti.

Hava sıcaklığının 25 ila 30 dereceye ulaştığı Zonguldak'ta vatandaşlar Bayram Tatilini fırsat bilerek Hava sıcaklığının 28 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar denizin keyfini çıkarttı. Bazı vatandaşlar da kumsalda güneşlenmeye çalıştı.

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