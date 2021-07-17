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Kdz. Ereğli Belediyespor’da 250 kursiyere sertifikaları verildi

İHA

Kdz. Ereğli Belediyespor’da 250 kursiyere sertifikaları verildi

Kdz. Ereğli Belediyespor Yaz Futbol Okulu birinci dönem kursiyerleri için düzenlenen sertifika töreninde konuşan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “İlçede kulüpler kapandığı için bu işleri sadece Ereğli Belediyespor götürüyor. Tamamen yük Ereğli’de belediyenin üzerine kalmış vaziyette, biz yapmazsak çocuklarımız ortada kalacak, 8 tane branşta mücadele veriyoruz.” dedi.
Kdz. Ereğli Belediyespor tarafından düzenlenen ve 16 Haziran’da başlayan Yaz Futbol Okulu birinci grup 250 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi. Şehit Vefa Karakurdu Stadı’nda düzenlenen törene Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık, Belediyespor 2. Başkanı İhsan Yazıcıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından konuşan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık, Yaz Futbol Okulu’nun büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Posbıyık: "Sporda bütün yükü omuzladık"
Başkan Halil Posbıyık, "Bu işleri sadece Ereğli Belediyespor götürüyor. Tamamen yük Ereğli’de belediyenin üzerine kalmış vaziyette ama biz de bu görevi şevkle arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Çünkü, biz yapmazsak çocuklarımız ortada kalacak 8 tane branşta mücadele veriyoruz. Hepsinin de ayakkabılarını formalarını alıyoruz. Antrenörlerle birlikte oluyoruz ve sporu bölgemizde en uç noktaya getirmeye çalışıyoruz. Sadece spor değil, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” dediği için çok değerli hocalarımız onları Cumhuriyetçi, demokrat, Atatürkçü ülkesini vatanını seven insanlar olarak da sorun yanında yetiştiriyorlar. Bizlere güven duyduğu için bütün velilerimize şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarınızı sadece öğretim değil sosyal olarak da yetiştirmemiz lazım bunun yolu da müzikten ve spordan geçer. 250 öğrenci yetiştiriyoruz. 150 basketbolda yetiştiriyoruz. Bizde eğitim gören 20 tane kız öğrencimiz var. Bayramdan sonra ikinci gurup çalışmalarına başlayacak. Öğrencilerimizden çok mutluyuz, memnunuz. Onların hepsi birer dinamik afacan, hareketli ve çok seven çocuklar. Allah onların yollarını, bahtların açık etsin. Sadece spor yapmak değil okullarında da iyi olacaksınız derslerinizde de başarılı olacaksınız. Böylece ülkeye en büyük hizmet yapan çocuklar olacaksınız. Sağlıklı olmak için spor yapacaksınız, zeki insanlar sporunu yapar derelerine çalışır. Hem anne babalarınız hem antrenörleriniz hem yönetim kurulumuz Belediye Başkanı olarak ben Ereğli halkı ardına hepinizle iftihar ediyoruz" açıklamasını yaptı.

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