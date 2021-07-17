Kandilli Belediyesi’nde bayram ikramiyeleri ödendi

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Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Kandilli Belediyesi’nde maaş ve bayram ikramiyeleri personelin banka hesaplarına yatırıldı.

Kandilli Belediyesi çalışanlarına bayram ikramiyesi ile birlikte maaşlarını bayram öncesinde ödedi. Belediyede çalışan personele bayram ikramiyeleri ve maaşları banka hesaplarına yatırıldı.

Belediye çalışanları Belediye Başkanı Mustafa Aydın’a teşekkürlerini iletirken, Başkan Aydın da tüm personelin aileleri ile birlikte Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

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