Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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Zonguldak’ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde S.G. isimli şahsın izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçildi. Düzenlenen operasyonda, Muslu beldesinde ormanlık alana şüpheli S.G. isimli şahsın (23) kök kenevir bitkisi ektiği tespit edildi. Olayla ilgili olarak S.G. isimli şahıs hakkında 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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