Hastane bahçesinde dehşeti yaşadılar 2 güvenlik görevlisinin silahla yaralandığı olayda sanıklar ağır ceza mahkemesinde yargılanacak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hastane otoparkında araç park etme meselesinden çıkan kavgada 2 güvenlik görevlisinin silahla yaralandığı olayda 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çaycuma Adliyesi 1’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada güvenlik görevlisi Tolga T'nin çene kırılması, 3 kurşun yarası ve sol kalçada kalan kurşun yüzünden hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandığının tespit edilmesi üzerine dosya Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Olayda yaralanan diğer güvenlik görevlisi Rahmi Ö. ise şikayetinden vazgeçti. 1'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Sanıklar Raci K. ve Tahsin K. duruşmaya Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Yeniden iddianame düzenlenecek olan Raci K. ve Tahsin K. hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla dava açılacak.

4 Mart'ta Çaycuma Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tolga T., hastaneye gelen annesini karşılamak üzere hastane bahçesine çıktı. Acil Servis yakınlarında annesini karşılayan güvenlik görevlisi ile otoparkta bir sürücünün park etmeye çalıştığı aracın annesinin ayağına değdiği iddiası üzerine tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada şahıs iddialara göre aracından inerek etrafa ve havaya rastgele ateş açmaya başladı. Olayda güvenlik görevlileri Tolga T. ile Rahmi Ö. kalça ve dizlerinden yaralandı. Tolga T. ve Rahmi Ö. hastanede tedavi altına alınırken, olayın faili baba ve iki oğlu 5 Mart günü savcılığa sevk edildi. Olayın failleri Raci K. ve Tahsin K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli Tayfun K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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