Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Alaplı ilçesinde devrilen tarım aracının altında kalan Ali Çobanoğlu (60) hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Alaplı'ya bağlı Aşağıdağ Köyü yolunda meydana geldi. Ali Çobanoğlu, patpat olarak bilinen tarım aracını giderken, önüne çıkan kamyon nedeniyle manevra yapınca devrildi. Kazada, Ali Çobanoğlu ve oğlu Celalettin Çobanoğlu (42) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ali Çobanoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Celalettin Çobanoğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ
2021-07-18 21:03:58
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