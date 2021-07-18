Alaplı’da patpat dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Alaplı’da tarım aracının dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gümeli Kale Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıkan Ali Çobanoğlu (64) yönetimindeki "patpat" olarak bilinen tarım aracı Dağköyü yakınlarında bulunan taş ocakları mevkisinde kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada, Ali Çobanoğlu olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Celattin Çobanoğlu yaralı olarak kurtuldu. Hayatını kaybeden Ali Çobanoglu'nun cansız bedeni dere yatağından çıkarılarak Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı Celalettin Çobanoğlu ise Ereğli Devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.