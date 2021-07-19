Evde ve bahçede uyuşturucu ele geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda, izinsiz kenevir bitkisi yetiştiren bir kişinin evinde ve bahçesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon neticesinde, Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Elmacı köyünde şüpheli M.A. isimli şahsın ikametin bahçesinde 18 kök kenevir bitkisi ektiği tespit edildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 15 kök kurutulmuş kenevirden elde edilen 350 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M. A. isimli şahıs hakkında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu ile 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.