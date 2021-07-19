Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir Kurban Bayramı’nı daha idrak etmenin sevincini yaşamakta, bu mübarek günlerin rahmet ve bereketinde buluşmaktayız. Kurban Bayramı; cömertliğin, rahmetin ve bereketin bol olduğu, dargınlık ve kırgınlıkların unutulup milletin birbirine her zamankinden daha fazla Kenetlendiği ve gönül birliği oluşturduğu dinî bayramlarımızdandır. Covid19 pandemisinin devam ettiği bu bayramda da sorumluluklarımızın bilincinde, sosyal mesafenin gönül birlikteliğimize engel olmayacağını düşünerek hem kendimizin hem de sevdiklerimizin hayatını tehlikeye atmamak için özellikle yakın temas ile bayramlaşmaktan kaçınmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesinin ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, bayramın ülkemiz, halkımız, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni eder, herkese sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram dilerim.”

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