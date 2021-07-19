Zonguldak’ta bayramlaşma programı belli oldu

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Zonguldak'ta Kurban Bayramı kapsamında bayramlaşma programı belli oldu.

Zonguldak Valiliği Kurban Bayramı kapsamında bayramlaşma programı belli oldu. Bayram programı şu şekilde; “11.00 11.30 Zonguldak Polisevi Bayramlaşma Töreni, 11.30 11.45 İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Emniyet Müdürlüğü Binası Karakolu Birimi Ziyareti, 11.45 12.00 İl Jandarma Komutanlığı Birimi Ziyareti, 12.00 12.20 Şehit Aile Ziyareti Şehit Tğm. Hasan Hatıl’ın Ailesi ve Yakınlarını Ziyaret, 12.20 12.40 Huzurevi Sakinleriyle Bayramlaşma, 12.40 13.00 Sağlık Çalışanları İle Bayramlaşma Atatürk Devlet Hastanesi Hastane Ziyareti.”

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