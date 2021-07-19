11 bin çiçek fidesi, 3 bin kişiye kavurma dağıtıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi tarafından şehir mezarlığında Kurban Bayramı arifesinde geleneksel olarak Mevlidi Şerif okutuldu. Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla kabir ziyaretinde bulunan halka 11 bin çiçek fidesi ve 3 bin kişiye kavurma dağıtıldı.

Dini bayramlar arifesinde Kdz. Ereğli Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği şehir mezarlığı mevlid programı, bu yıl Kurban Bayramı öncesinde pandemi yasaklarının kalkmasıyla asri mezarlıkta yoğun katılımla yapıldı.

Şehir mezarlığındaki programa İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, önceki dönem Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftülüğü ve Belediye Din Görevlileri mevlidi şerif okudu, Mezarlıklar Müdürü Dr. Metin Avcı tarafından dua yapıldı.

Posbıyık: “Ölüsüne saygısı olmayanın dirisine saygısı olmaz”

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı konuşmada halkın Kurban Bayramı’nı kutladı. Posbıyık şunları söyledi:

“Ölüsüne saygısı olmayanın dirisine saygısı olmaz düsturuyla 1994 yılından itibaren Ramazan ve Kurban Bayramı arifelerinde mezarlıkları hazır hale getirip belediye ve müftülük hocalarımızla dua ediyoruz. Yağmur yağdı, kar yağdı, kış oldu ama bu geleneklerimizi bırakmadık. Pandemide evden çıkamadınız ama burada hocalarımızla, protokolümüzle dualarımızı yaptık. Mezarların bakımını yaptık ve çiçekler ektik. Belediye SBD TV ile sizlerin evlerinize girdik. Çünkü ölüsüne saygısı olmayanın dirisine saygısı olmaz. 20 yıl önce Belen’den 100 dönüm yer aldık, büyük mezarlık yapıyoruz. Kdz. Ereğli’nin 200 yıllık ihtiyacını karşılayacak. Milli Savunma Bakanlığı’nın verdiği ölçülere göre bir de şehitlik yapıyoruz. Bu mübarek günde bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Mezarlara dikmek için 11 bin fide dağıtıyoruz. Pilav üstü kavurma ikram edeceğiz. Kurban Bayramımız şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Ailenizle, çocuklarınızla birlikte sağlıklar, mutluluklar diliyorum. İnşallah pandemi olmadan önümüzdeki Ramazan ve Kurban bayramlarında yeniden birlikte oluruz. İyi bayramlar diliyorum.”

Çorumluoğlu: Trafik kazalarına dikkat edelim

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu da yaptığı konuşmada trafik kazaları ve pandemiye dikkat çekti. Çorumluoğlu açıklamasında;

“Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. 30 yıldır Kaymakamlık görevini yürütüyorum, güzel bir adeti Ereğli’de görmekten ve yaşatılmasından son derece mutluyum. Şimdiden sizlerin Ereğli haklının bayramını kutlarım. Bayram insanların yüzlerinin güldüğü günlerdir. Bu süreçte bazı hatırlatma yapmakta da fayda var. Seyahat ederken, büyüklerinize, küçüklerinize giderken trafik kurallarına uyunuz. Tatil can kayıpları ile başladı. Türkiye’nin çeşitli noktalarında can kayıpları var bunlara vesile olmayalım.” İfadelerini kullandı.

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