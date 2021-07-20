Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı Uzunmehmet Camii’nde ilk bayram namazı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı Uzunmehmet Camii’nde ilk bayram namazı

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı Uzunmehmet Camii’nde ilk bayram namazı

Zonguldak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Uzunmehmet Camii’nde ilk bayram namazı kılındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Haziran 2021 tarihinde Zonguldak’a gelerek 6 bin 500 kişinin ibadet yapabileceği Uzunmehmet Camii’nde ilk bayram namazı kılındı.
Vatandaşlar namaz öncesi adeta camiye akın etti. Cami içerisindeki ibadet alanının dolmasıyla bazı vatandaşlar cami dışında bayram namazını kıldı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ve Hamdi Uçar, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da bayram namazını Uzunmehmet Camii’nde kıldı.
Hutbe okunması, dua edilmesi ve tekbirlerin getirilmesinin ardından namaz sona erdi. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını gözeterek bayramlaştı. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakamdan uyarı: “Vakalar hızla artıyor”
YEREL HABERLER Kaymakamdan uyarı: “Vakalar hızla artıyor”
11 bin çiçek fidesi, 3 bin kişiye kavurma dağıtıldı
YEREL HABERLER 11 bin çiçek fidesi, 3 bin kişiye kavurma dağıtıldı
Başkan Posbıyık’a şampiyonluk formasını takdim etti
YEREL HABERLER Başkan Posbıyık’a şampiyonluk formasını takdim etti
Zonguldak’ta bayramlaşma programı belli oldu
YEREL HABERLER Zonguldak’ta bayramlaşma programı belli oldu
Kafa kafaya çarpıştılar: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kafa kafaya çarpıştılar: 4 yaralı
Vali Mustafa Tutulmaz'dan vaka açıklaması Vaka ortalaması bu hafta 20’den 25’e çıktı Gençler arasında ki aşılama sayısını arttırmamız gerek”
YEREL HABERLER Vali Mustafa Tutulmaz'dan vaka açıklaması Vaka ...
Çufalı, Kurban Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Çufalı, Kurban Bayramı'nı kutladı
Kurban pazarından kaçan dana, trafiği kilitledi
YEREL HABERLER Kurban pazarından kaçan dana, trafiği kilitledi
Direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı
Vali Tutulmaz, “Bayramlar, yardımlaşma ve dayanışmayı artıran önemli günlerimizdendir”
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz, “Bayramlar, yardımlaşma ve dayanışmayı ...
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
YEREL HABERLER Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
Evde ve bahçede uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Evde ve bahçede uyuşturucu ele geçirildi
Alaplı’da patpat dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Alaplı’da patpat dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Parmağı korkuluğa sıkışan çocuğu AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Parmağı korkuluğa sıkışan çocuğu AFAD ve itfaiye ...
Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 2 yaralı
(Özel) Belde girişinde kuyruklar oluştu, turistler adeta akın etti Doğalgazıyla, limanıyla öne çıkan Filyos, Ege ve Akdeniz'i aratmadı
YEREL HABERLER (Özel) Belde girişinde kuyruklar oluştu, turistler ...
Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle vaka sayılarının artmasından endişe ediliyor
YEREL HABERLER Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle vaka sayılarının ...
Bu tezgahta para geçmiyor
YEREL HABERLER Bu tezgahta para geçmiyor
Hastane bahçesinde dehşeti yaşadılar 2 güvenlik görevlisinin silahla yaralandığı olayda sanıklar ağır ceza mahkemesinde yargılanacak
YEREL HABERLER Hastane bahçesinde dehşeti yaşadılar 2 güvenlik ...
(Özel) Böyle olur tır şoförünün aşkı Tırı süsleyip gelin arabası yaptılar, gören telefonuna sarıldı
YEREL HABERLER (Özel) Böyle olur tır şoförünün aşkı Tırı süsleyip ...
230 kişinin aşısı yapıldı
YEREL HABERLER 230 kişinin aşısı yapıldı