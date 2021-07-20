Zonguldak'ta protokol bayramlaştı

Zonguldak’ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Zonguldak’ta Kurban Bayramı nedeniyle protokol bayramlaşma töreni düzenlendi. Polis evinde düzenlenen programa Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcıları AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekilli Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa

Çufalı, Baro Başkanı Türker Kapkaç, siyasi parti il temsilcileri, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Tüm islam aleminin ve Zonguldak halkının bayramını kutlayarak “Pandemi dolasıyla üç bayramdır bayramlaşamadık. Uzaktan sembolik bayramlaşmalar geçirdik. Bu bayramda da çok kucaklaşamadık ama en azından kenarından köşesinden biraz daha yakın olabiliyoruz. Bizim dini bayramlarımızın özelliği insanların bir araya gelmesi, kucaklaşması, dargınların barışması, büyüklerin ziyaret edilmesi kabir ziyaretlerinin yapılması gibi çok yönlü sosyolojik bir aktivite. Biz geçmişimize değer veriyoruz, biz aile kavramlarına değer veriyoruz. Bu bayramları böyle kutluyoruz. Ben kendi adıma çok mutluyum. Kurban kesimi olmasına rağmen ilimizin bütün dinamiklerini burada görmekten mutluyum. Tüm islam aleminin ve Zonguldak halkının mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.