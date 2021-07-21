TTK, 78 yılda 392 milyon ton taş kömürünü gün yüzüne çıkardı



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, yerin yüzlerce metre altından çıkarılan taş kömürüyle uzun yıllar ülke sanayisinin gelişmesine katkıda bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), kurulduğu 1942 yılından bugüne 392 milyon ton taş kömürü üretimi yaptı. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), son 5 yılda ise 6 milyon 604 bin 942 ton taş kömürünü gün yüzüne çıkaran TTK'da üretimi arttırmak adına kuruma işçi alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Uzun Mehmet tarafından 1829 yılında bulunan taş kömürü, Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayileşmesine önemli katkı sağladı. Kentin en büyük taş kömürü üretimi konumundaki TTK´nın 2020 faaliyet raporuna göre, bölgede rezerv arama çalışmalarında 1200 metre derinliğe kadar tespit edilen toplam jeolojik rezervin 1 milyar 513 milyon ton olduğu ifade edildi. Rezervin yaklaşık yüzde 48´inin görünür rezerv olarak kabul edildiği ifade edilen raporda, TTK'nın kurulduğu 1942 yılından bugüne kadar yaklaşık 392 milyon ton tüvenan (elenip, yıkanmamış) taş kömürü gün yüzüne çıkartıldı. Üretilen taş kömürünün 236 milyon tonu satılabilir taş kömürü olarak kayıtlara geçti. Kurum, son 5 yılda ise 6 milyon 604 bin 942 ton taş kömürü üretimi yaparken bunun 3 milyon 887 bin 190 tonu satılabilir taş kömürü olarak belirlendi. Geri kalan kısmı ise fabrikalara satılıyor. TTK'ya bağlı maden ocaklarında 1990 yıllarında 34 bin 349 maden işçisi görev alırken, bugün 7 bin 460 işçi taş kömürünü ülke ekonomisine kazandırmak için çalışıyor. İşçi sayısının azlığı nedeniyle 5 milyon ton üretim kapasitesi olan kurumdaki üretimin arttırılması için çalışmalar yapılıyor. Kurum yetkilileri, mekanizasyon kazı sistemiyle 1967'de 31 bin 441 işçiyle tarihinde ilk kez yakalanan yıllık 5 milyon tonluk üretim rakamlarına ulaşmayı hedefliyor.

ÜRETİMİN VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Vekili İsa Mutlu, TTK'nın uzun yıllar hem Zonguldak'a hem de ülke sanayisine katkı sunan nadide kurumlarından biri olduğunu söyledi. Kurumdaki üretimin arttırılarak tekrar eski günlerine dönmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Mutlu, şöyle konuştu:

"Sanayinin atağa geçtiği dönemlerdeki en önemli ihtiyaç olan taş kömürüyle ülkemizin aydınlanmasında ve gelişmesinde büyük katkı verdik. Geçmiş yıllarda bu kurumda 40-45 bin kişi çalıştığını resmi kayıtlara göre biliyoruz. O zaman taş kömürü sanayinin vazgeçilmez ihtiyacı olsa da bu halen devam ediyor. Önümüzdeki 150 yıl boyunca hala daha enerji sektörünün vazgeçilmezi olan taş kömürünün yüzde 35 ihtiyacı karşılayacağı biliniyor. O nende taş kömürü özellikle demir çilek sektöründe büyük ihtiyaç. Biz geçmiş yıllarda olduğu gibi üretimin arttırılması için çalışıyoruz. Acilen gerekli yatırımların yapılarak istihdamın arttırılması için yetkililerle sürekli görüşüyoruz. Taş kömürü Zonguldak'ın, ülkemizin ortak paydası. Kurumun yaşatılması için hepimizin ortak bir mücadele sergilemesi lazım. Taş kömürü üretiminde, tecrübe bedeller ödeyerek öğrenilir. Bu noktalara kolay kolay gelinmedi. Bölge insanının tırnaklarıyla kazıyarak geldiği bugünlerden geriye dönüş mümkün değil. Bizler yeniden taş kömürü üretiminin ivme kazandırılması için mücadele etmemiz gerekiyor. Kurumun geleceğine yeniden ışık tutmak için istihdam arttırılacaktır diye temenni ediyoruz. Bu yolda elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz."DHA-Ekonomi Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-07-21 12:14:51



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