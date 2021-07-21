Zonguldak’ta 12 bin hindi yavrusu yangında telef olurken, bir otomobil kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında 12 bin hindi yavrusu yanarak telef oldu. Bir otomobilin de tamamen yandığı yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Alaplı ilçesi Ortacı Taşmanlı Mahallesi’nde bulunan İbrahim Özdemir’e ait tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle içinde bulunan İbrahim Özdemir’e ait tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında 7 günlük olan 12 bin adet hindi yavrusu yanarak telef olurken, dumandan 1 kişinin etkilendiği öğrenildi. Kümes yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale gelirken, yol kenarında bulunan Broadway marka bir otomobil de tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.