Zonguldak'ta iki katlı ev küle döndü

Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı Ömerli köyünde çıkan yangında, 2 katlı bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; Alaplı ilçesine bağlı Ömerli köyü Dumanlar Mahallesinde bulunan Hüseyin Cingöz’e ait 2 katlı evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede evi sarması sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, itfaiyenin geç geldiğini iddia eden vatandaşlar gazetecilere tepki gösterdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan ilçede üç günde farklı adreslerde meydana gelen yangınlarda iki ev, bir traktör ve bir minibüs yanarak küle döndü. Yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.

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