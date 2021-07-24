Peş peşe meydana gelen yangınlar ilçeyi tedirgin etti

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ekipler peş peşe çıkan yangınlarla mücadele ederken, yangınlar 3 gün arayla meydana gelen 4 ayrı yangın 48 bin nüfuslu kenti tedirgin etti.

Alaplı ilçesinde bilinmeyen nedenlerden dolayı 3 gün içerisinde 4 ayrı yangın meydana geldi. Yangınlara zamanında müdahale eden Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olası faciaları önledi. Farklı yerlerde çıkan yangınlarda can kaybı yaşanmazken, alevler 3 evi, bir traktör ile 3 otomobili küle çevirdi.

Çıkan yangınlarda maddi zarar meydana geldi. Yangınların çıkış sebepleri araştırılıyor.

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