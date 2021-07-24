Kükürtlü su yoğun ilgi gördü

Zonguldak’ta bir çok hastalığa iyi gelen kükürtlü su bu yılda yerli turistler tarafından ilgi gördü.

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde Ilıksu mevkiinde yıllardır yerli turistlerin akınına uğrayan kükürtlü su bu yılda yoğun ilgi gördü. Bir çok hastalığa iyi geldiği öğrenilen kükürtlü suya vatandaşlar girerek hem sıcak havada serinledi hem de kükürtlü suyun tadını çıkardı. Öte yandan kürkürtlü suya giren vatandaşlar girilen yerin bakımsız olmasından dert yanarken, bölge turizmine kazandırılmasını istedi.

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