EGD 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Gazeteciler Derneği 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutladı.

Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyesi gazeteciler 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende EGD Başkanı Şafak Erel günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada basının birlik ve beraberlik içerisinde olduğunda en büyük güç olduğunu söyledi. Başkan Erel, törende yaptığı konuşmada, “113 yıl önce basından sansürün kaldırılışı günümüze basın bayramı olarak gelmektedir. Bizim için şunu söylerler: Yasama, Yürütme, Yargı’dan sonra dördüncü gücüz. Ama biz gerçekte en büyük gücüz. Eğer biz kalemlerimizi doğru kullanırsak, eğer biz yorumlarımızı ve haberlerimizi halka doğru yansıtırsak en büyük güç biziz. Biz, halkın gücüyüz. Biz, özgürlüklerin gücüyüz. Biz, demokrasinin gücüyüz. Ve biz Devlet’in gücüyüz. Bu gücümüzü doğru kullandığımız sürece, kişisel çekişmelerden arınarak halkımız ve devletimizin lehine kalemlerimizi kullanırsak; basın bayramı işte o gün önem kazanacaktır. Hepimizin Basın bayramı kutlu olsun” dedi.

Dernek yönetimi ve üyeler daha sonra günün anısına Atatürk anıtı önünde toplu fotoğraf çektirdi.

EGD Başkanı Şafak Erel, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyesi gazeteciler törenin ardından dernek binasına geçerek burada 24 Temmuz Gazeteciler Basın Bayramı ve aynı zamanda bir gün önce doğum günü olan Başkan Şafak Erel için ayrı ayrı iki pasta kesti. Gazeteciler daha sonra dernek binasında bir süre güncel konularda sohbet etti.

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