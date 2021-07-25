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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet Müdürü Çelik gazetecilerin bayramını kutladı

İHA

Emniyet Müdürü Çelik gazetecilerin bayramını kutladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik, komiser ve yunus timleri ile birlikte Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği’ni ziyaret ederek 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.
Kdz. Ereğli ilçesinde başarılı şekilde görev yapan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik beraberinde iki komiser ve yunus timleri ile birlikte Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği’ni ziyaret etti. Emniyet Müdürü Çelik basının önemli bir görevi ifa ettiğini belirterek tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı. EGD Başkanı Şafak Erel ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Emniyet Müdürü Çelik ve ekibine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Erel konuşmasında, “Bizim için önemli bir günde derneğimizi ziyarete gelerek 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlamanızdan dolayı öncelikle size ve ekibinize teşekkür ediyoruz. Ereğli’de göreve başladığınız günden bu yana başarılı çalışmalar yaptığınızı görüyor ve izliyoruz. Ereğli’mizin güvenliği için her zaman halkın arasında ve sahada sizleri görüyoruz. İlçemizde asayişin sağlanması için gösterdiğiniz özverili çalışmalardan dolayı sizin şahsınızda tüm polis ve bekçilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.
EGD Başkanı Erel, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri Emniyet Müdürü Çelik ile bir süre sohbet ettikten sonra günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

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