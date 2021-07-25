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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Direğe çarpan otomobil kağıt gibi büküldü: 2 yaralı

İHA

Direğe çarpan otomobil kağıt gibi büküldü: 2 yaralı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Direğe çarparak hurdaya dönen Fiat marka otomobil ise adeta kağıt gibi ikiye büküldü.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozlu ilçe girişinde meydana geldi. İddialara göre, Kozlu istikametine ilerleyen K.K yönetimindeki 67 AG 761 plakalı Fiat marka otomobil, arkadan seyreden 67 ABL 083 plakalı başka bir Fiat marka otomobilin çarpması sonucunda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü K.K. ve E.K. araç içerisinde sıkıştı. Direğe çarparak durabilen otomobil adeta kağıt gibi ikiye büküldü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü K.K. ve yanında bulunan E.K.’ye sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. E.K.'nın kazadan dolayı ayaklarında kırık meydana geldiği öğrenildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan E.K. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne, K.K. ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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