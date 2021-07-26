Kavşakta çarpıştılar: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kışla kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cem E. idaresindeki 10 LC 918 plakalı otomobil Gülüç istikametinden Ereğli istikametine seyir halindeyken, Kışla kavşağından dönüş yapmak isteyen Hakkı Y.'nin kullandığı 16 HD 371 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari kamyonet devrilirken araç sürücüsü Hakkı Y. ve yolcu Asiye Ş. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulanslarla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, hasar gören araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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