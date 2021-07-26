BEÜ “Study in Turkey 2021” YÖK Sanal Fuarı’nda

Bülent Ecevit Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında, Türk üniversitelerinin katılımıyla, küresel ölçekte dijital ortamda gerçekleşecek "Study in Turkey 2021" sanal fuarına katılacak.

YÖK’ün, Covid19 salgının yükseköğretim kurumları üzerindeki etkisini azaltmak ve üniversiteleri yurt dışında dijital ortamda tanıtmak amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği 'Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021' 2729 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Dünya çapında yükseköğrenim çağındaki gençlerin sanal ortamda üniversitelerimizle buluşturulması amacıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilen sanal fuarda çevrim içi görüşmeler ve seminerler ile üniversitenin uluslararası tanıtımını gerçekleştirecek. Üniversite bölüm/programları, uluslararası öğrenci kabul koşulları, kontenjanlar, burslar ve konaklama imkanları, değişim programları gibi konular hakkında uluslararası öğrenci adayları detaylı olarak bilgilendirilecek. Gençlere, kendilerine sunulan imkanlar ve uzaktan öğrenme ve öğretim de dahil yükseköğretim alanında sahip olunan potansiyel hakkında bilginin verileceği fuar Türkiye saatiyle 08.00 20.00 saatleri arasında ‘ http://virtualfairyok.gov.tr ’ web adresi üzerinden düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.