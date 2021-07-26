Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde mahallelerde bulunan eski çöp kovaları tehlike saçıyor.

Kilimli'de mahallelerde bulunan eski plastik ve yıpranmış çöp kovaları vatandaşların tepkisine neden oldu. Çöpten sızan atıklar ve kötü koku dolayısıyla rahatsız olduklarını belirten mahalle sakinleri daha öncesinde belediyeye giderek durumu bildirdiklerini ve kovaların yenileneleceği cevabı almalarına rağmen bir senedir çöp konteynerlerinin değişmediğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ile yoğun sinek olduğunuda belirten vatandaşlar, yetkililerden konu ile ilgilenmelerini talep etti.

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