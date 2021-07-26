Zonguldak’ta trafik kazası: 4’ü çocuk 8 yaralı

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Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ZonguldakAnkara karayolu Devrek ilçe sınırları Akbük mevkisinde meydana geldi.

Cihan A. idaresindeki 67 EV 612 plakalı panelvan araç direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazayı görenler durumu itfaiye, sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdi.

Kazada araçta bulunan Furkan Enes A. (2), Sema A. ve Günnur K. ilk müdahalelerinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücü Cihan A., Tanem Su A. (3), Sercan A. (33), Azra A. (6), Asel A. (1) ise ilk müdahalelerinin ardından Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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