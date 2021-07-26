Görme Engelli Futsal 2. Lig müsabakaları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görme Engelli Futsal 2. Lig müsabakaları başladı

İHA

Görme Engelli Futsal 2. Lig müsabakaları başladı

Türkiye Görme Engelli Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alana Futsal 2. Lig birinci devre müsabakaları Zonguldak’ta başladı.
Zonguldak’ta düzenlenen 8 takımın katıldığı Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası B2B3 2.lig 1.devre Futsal Müsabakaları açılış törenini yapıldı. 26 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Futsal 2. Lig birinci devre müsabakaları açılış müsabakaları Site Kapalı Spor Salonu'nda Eskişehir ve Kayseri maçı ile başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Türkiye Görme Engelli Federasyonu Temsilcisi İrfan Çetinkuş, "Burada bugün açılışı yaptığımız Futsal 2. Lig birinci devre müsabakaları hepimiz için hayırlı olsun. Kazasız belasız bir turnuva olsun. Bizi burada ağırlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
Organizasyonun yapılmasında katkı sağlayan herkese teşekkür eden Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Kendimde Görme Engelliler Spor Federasyonunda görev yapmış biri olarak, camianın içerisinden biri olarak tekrardan sizlerle birlikte olmanın ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum. Bu organizasyonun yapılmasında bizlere desteğini esirgemeyen Zonguldak Valimiz Mustafa Tutulmaz başta olmak üzere ilimizdeki tüm değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu önemli müsabakada sakatlık olmadan, centilmenlik ve fairplay grubu içerisinde geçen müsabakalarla birlikte bu güzel organizasyonun tamamlanmasını ümit ediyorum ve sizleri burada en güzel şekilde uğurlayıp yolcu etmenin gururunu yaşamak istiyoruz. Tüm takımlara ve sporcularımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz insanların hobi olarak sporla ilgilenmesinin sağlık açısından da önemine dikkat çekerek şöyle dedi:
"Engellilik inşaların istediği bir husus değil ancak yaratılış gereği veya sonradan kaza gereği hepimiz bir organımızı kaybedebiliriz. O yüzden hepimizi birer engelli adayıyız. Bu yönüyle engelli kardeşlerimizle empati kurabilmek adına bu tür organizasyonlarda bulunmak bizler adına önemli. Burada arkadaşlarımızın gösterdiği performans, onların gayretleri onların yaptığı çalışmalar aslında bir yönüyle zihinde engellilik olmasın yeter ki. Vücudun herhangi bir organındaki engeli aşmak mümkündür mesajını da bu şekilde vermek suretiyle toplumun herkesin bir şeyler yapabildiğini göstermiş açısından da önemli. İnsanların hobisinin olması önemli. Hobinin spor olarak yapılması da sağlık açısından önemli."
Açılış müsabakası ise EskişehirKayseri maçı ile başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta korkutan yangın: 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta korkutan yangın: 3'ü çocuk 4 kişi ...
Fındık üreticisi 27 TL taban fiyat ve erken açıklama bekliyor
YEREL HABERLER Fındık üreticisi 27 TL taban fiyat ve erken açıklama ...
Barış Plajı, eğlencenin yeni adresi oldu
YEREL HABERLER Barış Plajı, eğlencenin yeni adresi oldu
Zonguldak’ta trafik kazası: 4’ü çocuk 8 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta trafik kazası: 4’ü çocuk 8 yaralı
Eski çöp kovaları tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Eski çöp kovaları tehlike saçıyor
BEÜ “Study in Turkey 2021” YÖK Sanal Fuarı’nda
YEREL HABERLER BEÜ “Study in Turkey 2021” YÖK Sanal Fuarı’nda
Oyuncak Evi’nde atölye çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER Oyuncak Evi’nde atölye çalışmaları başlıyor
Yol kenarında duran araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Yol kenarında duran araçtan uyuşturucu çıktı
Kavşakta çarpıştılar: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta çarpıştılar: 2 yaralı
Direğe çarpan otomobil kağıt gibi büküldü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Direğe çarpan otomobil kağıt gibi büküldü: 2 yaralı
Bayram dönüşü otomobil dere kenarına uçtu: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı
YEREL HABERLER Bayram dönüşü otomobil dere kenarına uçtu: 1 ölü, 3'ü ...
Tatilin son günü denize akın ettiler
YEREL HABERLER Tatilin son günü denize akın ettiler
Feci kazada ölen esnaf son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Feci kazada ölen esnaf son yolculuğuna uğurlandı
Otomobil 30 metreden şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil 30 metreden şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı
İki kız çocuğunu cankurtaranlar kurtardı
YEREL HABERLER İki kız çocuğunu cankurtaranlar kurtardı
Emniyet Müdürü Çelik gazetecilerin bayramını kutladı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Çelik gazetecilerin bayramını kutladı
EGD 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER EGD 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı
Kutoğlu, "Zonguldak halkı nitelikli hizmete layık"
YEREL HABERLER Kutoğlu, "Zonguldak halkı nitelikli hizmete layık"
Taşlı sopalı kavgada burnu kırılan gencin babası adalet istedi Kavgada yaralanan Acar: “Ölümden döndüm” Yaşanan kavgada burnu kırılan gencin babası: "Cezaevinde olması gereken katiller bayramda bayram yaptı, benim oğlum hastane köşelerinde, yatak köşelerinde adalet bekliyor" Kavgada ağır yaralanan Acar: "Benim kayınçım fotoğrafları yayınlanan kişiye orada vurmadı. Kayınçım gelmese belki ben de ölmüştüm. Kayınçımın sabıkası var diye onun üzerine gitmeye çalışıyorlar"
YEREL HABERLER Taşlı sopalı kavgada burnu kırılan gencin babası ...
Zonguldak halk pazarındaki fiyatlar yüz güldürdü
YEREL HABERLER Zonguldak halk pazarındaki fiyatlar yüz güldürdü
Kükürtlü su yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Kükürtlü su yoğun ilgi gördü
Aracının arka camına yazdığı yazıyla görenleri şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER Aracının arka camına yazdığı yazıyla görenleri ...
Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü, 70 yılını kupalarla süslüyor
YEREL HABERLER Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü, 70 yılını ...
Bozkurt, basın emekçilerini kutladı
YEREL HABERLER Bozkurt, basın emekçilerini kutladı