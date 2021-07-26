Yeni yaptırdıkları ev yandı, gözyaşlarına boğuldu



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, Paydar ailesinin yeni yaptırdığı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Olayı duyup gelen Şaziye Paydar, evinin yandığını görünce gözyaşlarını tutamadı.

On temmuz Mahallesi Hilmi Uluğ Sokak'ta Suat Paydar'a ait 3 katlı evden bugün saat 14.30 sıralarında dumanların yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen Zonguldak Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çatıdan eve sıçrayan yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Komşularından, evlerinin yandığını haber alıp gelen Suat Paydar ve eşi Şaziye Paydar, gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Çocuğuna sarılarak ağlayan Şaziye Paydar'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Şaziye Paydar gözyaşları içinde komşularının evine gitti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

On Temmuz Mahalle Muhtarı Tacettin Köroğlu, "Herhalde elektrik kontağından çıktı. Evde kimse yoktu. Evi de yeni yaptırmışlardı. Geçmiş olsun, çok üzgünüz. Tek tesellimiz cana bir şey olmaması" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-07-26 17:20:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.