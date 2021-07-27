Ozan Doğulu, Barış Plajı’nda sahne alacak

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Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi’nin Barış Plajı’nda başlattığı canlı müzik etkinliği kapsamında bu hafta sonu Ozan Doğulu DJ performansı gerçekleştirecek. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “Aşılarınızı olun, etkinliğe gelin” dedi.

Barış Plajı, bu hafta sonu ünlü DJ ve aranjör Ozan Doğulu’ya ev sahipliği yapacak. Kdz. Ereğli Belediyesi’nin başlattığı canlı müzik etkinlikleri kapsamında Pazar günü saat 20.00’de Ozan Doğulu Barış Plajı kumsalında DJ performansı gerçekleştirecek.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, halkı etkinliğe davet etti. Özellikle gençlere aşı olmaları konusunda çağrı yapan Başkan Posbıyık, “Size söz verdiğim gibi Eylül ayında yapmayı planladığımız Gençlik Şöleni Konserleri öncesi Barış Plajı’nda etkinliklerimiz sürüyor. Yerel sanatçılarımızın katılımıyla geçtiğimiz 2 hafta sonu etkinliğimiz oldu. Bu hafta Pazar günü saat 20.00’de Ozan Doğulu sizlerle olacak. Aşılarınızı olun, etkinliğe gelin” dedi.

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