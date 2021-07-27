Ülkü Ocakları’ndan kan desteği

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ülkü Ocakları "Her damla kan, kurtarılan bir candır" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.
Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları, Türk Kızılayı işbirliği ile eski emniyet müdürlüğü karşısındaki alanda kan bağışı organizasyonu gerçekleştirdi. 44 ünite kanın toplandığı organizasyon sonrası kısa bir açıklama yapan Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları Başkanı Ufuk Akdeniz, "Bağışta bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Siz değerli hemşehrilerimizi şehrimizde bundan sonra düzenlenecek olan hem kan bağışı hem de kök hücre bağışı kampanyalarına destek olmaya davet ediyoruz. Bundan sonraki günlerde de buna benzer organizasyonlarımız olacak." Dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.