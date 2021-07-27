GMİS Genel Başkanı Yeşil: Tüm emek sınıfının haklarını almasını istiyoruz



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK,(DHA)GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili olarak "Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Tüm emek sınıfının haklarını almasını istiyoruz" dedi.

GMİS, yönetim kurulu üyeleri ve şube yöneticileriyle birlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesinde çalışan maden işçilerini ziyaret etti. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve genel başkan yardımcısı İsa Mutlu, maden işçilerine toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Yeşil, hükümetin kamu işçisine zam teklifinin kabul edilemez olduğunu, maden işçisinin sadece emeğinin karşılığını almak istediğini belirterek, "Hükümete sunduğumuz 17 maddelik teklifimizin cevabı açıklandı. Özenle hazırladığımız, sorunları tamamen dile getirdiğimiz 17 maddelik tekliften sadece bir maddenin yarısı, sadece ücret maddeleri üzerinde açıklama yapıldı. İlk 6 ay yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5 artı enflasyon farkı. Üçüncü, dördüncü aylar teklif bile edilmedi. Biz kimseden sadaka istemiyoruz. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Tüm emek sınıfının haklarını almasını istiyoruz. Bu nedenle hükümetin teklifini kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

DHA-Ekonomi Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-07-27 14:46:27



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