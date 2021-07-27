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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GMİS yönetimi, Armutçuk’ta madenciyi bilgilendirdi

İHA

GMİS yönetimi, Armutçuk’ta madenciyi bilgilendirdi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Merkez Yönetim Kurulu ile şubeler yöneticileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi’nde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek toplu iş sözleşmesi ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS’e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri Armutçuk Müessesesi’nde maden işçileri ile bir araya geldi.

Madencilere hitaben konuşma yapan GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu şunları söyledi:
“1 Ocak 2021 tarihi itibariyle başlayan toplu iş sözleşmesi sürecimizde zaman zaman bir araya gelerek gelişmeleri paylaştık, istişarelerde bulunduk. Bu süreçler, birlikberaberlik içinde mücadeleye hazır olduğumuzu göstermekle başarıya ulaşıyor. Mevcut toplu sözleşmemizdeki mevcut hakları koruyarak, bir takım hakları da kazanmak suretiyle bu toplu iş sözleşmemizi bitirebilmek için, başarıyla sonuçlandırabilmek için Genel Başkanımızın nezdinde tüm teşkilat olarak birlik ve beraberlik içinde mücadeleye devam ettik. Bundan sonra da birlik ve beraberliğimize halel getirmeden başarıyla sonuçlandıracağımız bir toplu sözleşmeye hep beraber imza atacağız.”

Yeşil; “Tüm emek sınıfının haklarını almasını istiyoruz”
İşçilerin geçmiş Kurban Bayramı’nı kutlayan, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil yaptığı açıklamada; “TÜRKİŞ Başkanlar Kurulu Koordinasyon Kurulu olarak Hükümete sunmak için 17 maddelik bir taslak hazırladık. Bu taslakta kamuda örgütlü sendikaların tüm sorunları yer alıyor. Bu taslağı Hükümete sunduk. Enflasyon rakamlarının açıklanması için 7’nci ay beklendi. 7’nci ay geldi enflasyon rakamları, arkasından Hükümete sunduğumuz 17 maddelik teklifimizin cevabı açıklandı.
Özenle hazırladığımız, sorunları tamamen dile getirdiğimiz 17 maddelik tekliften sadece bir maddenin yarısı, sadece ücret maddeleri üzerinde açıklama yapıldı. İlk 6 ay yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5 artı enflasyon farkı. Üçüncü, dördüncü aylar teklif bile edilmedi.
Biz kimseden sadaka istemiyoruz, biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Tüm emek sınıfının haklarını almasını istiyoruz. Türkiye’nin bu şartlarında, özellikle pandemi döneminde bizler özveriyle bu iş yerlerine geldik, özveriyle vatanımıza, milletimize hizmet etmek için mücadele verdik, mücadele veriyoruz.
Biz büyük bir aileyiz. Yerin altında çalışıyoruz. Allah göstermesin bir iş kazası yaşadığımızda yer üstünde çalışmak durumunda kalabiliriz. Bu toplu sözleşmede 3 ana maddeye önem verdik. Biri yer üstünde çalışan arkadaşlarımızın, düşük ücretli arkadaşlarımızın durumlarının düzeltilmesi, ikincisi yer altındaki arkadaşlarımızın grup farklılıklarının düzeltilmesi, üçüncüsü de hepimizi kapsayan ücret maddeleri.
Gün birlik ve beraberlik içinde olma günüdür. Yer üstü demeden, yeraltı demeden, düşük ücretli demeden hepimizin birbirimize sahip çıkma günüdür. Biz, her daim hazır olmak zorundayız. Birlik ve beraberliğimiz her daim göstermek zorundayız. Bizim derdimiz siyaset değil. Biz sadece haklarımızı istiyoruz.
Bayramdan sonra Hükümetin tekrar bir teklifinin olacağı açıklandı. Önümüzdeki günlerde Hükümetimiz bize tekrar bir teklif sunacak. Biz de TÜRKİŞ Başkanlar Kurulu olarak teklifi değerlendireceğiz ve sizlere aktaracağız" ifadelerine yer verdi.
GMİS Heyeti, yer üstü servislerinde çalışan işçileri de ayrıca ziyaret ederek süreç ile ilgili bilgi verdi.

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