Maske yüzlerden indi, vakalar tırmanışa geçti Ereğli halkı aşı konusunda çağrıda bulundu

Türkiye’de vaka sayısı aylar sonra yeniden 20 bine yaklaştı. Kısıtlamaların kalkması ile birlikte yoğunluk da artarken, vatandaşların maske hassasiyeti düştü.

Kdz. Ereğli ilçesinde özellikle sahil bandında vatandaşların maske kuralına uymadıkları görüldü. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşların bir kısmının maske takmadığı, bir kısmının maskesini çenesinin altına indirdiği görüldü. Maske ve mesafe kurallarına uyan vatandaşlarsa, insanların bu konularda daha dikkatli olması gerektiğini, kısıtlamaların geri gelebileceğini söyledi, aşı olunması çağrısında bulundu.

Aşılamada tablosunda Zonguldak, yüzde 69 olarak yer aldı.

Günlük vaka sayısının 20 bine yaklaştığını vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz" demişti.

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