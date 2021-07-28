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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğli’de trafiği rahatlatacak alternatif yol tanıtıldı

İHA

Ereğli’de trafiği rahatlatacak alternatif yol tanıtıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde trafiği rahatlatacak alternatif yolda çalışmalar başladı. Bir çok mahalleyi de birbirine bağlayacak yol ile birlikte bölgenin alt yapı sorunu da çözülmesi hedefleniyor.
Kdz. Ereğli Beledie Başkanı Halil Posbıyık, meclis üyeleri ile birlikte Belen Mavişehir Mahmut Paşa arasında yapılan alternatif yol çalışmalarını yeninde inceledi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Posbıyık, bir çok mahalleyi birbirine bağlayacak olan yol hakkında bilgiler verdi. Posbıyık açıklamasında, “Ereğli’yi şantiyeye çevirmek gibi bir niyetimiz var. Trafik sıkıntısını ortadan kaldırmak için bölge bölge çalışmalara başladık. Uzun yıllardan beri bu yolu açmak için büyük gayretler sarf ettik. En büyük sıkıntımız, çocuklarımızın ilköğretim okuluna giderken daire çizerek uzak yollardan gitmesiydi. Halbuki buradan kısacık yoldan, 500 metre sonra İnönü İlköğretim önünde olma imkanları olmasına rağmen, yollar kapalı olduğu için, ifrazları yapılmadığı için maalesef çok büyük çile çektiler.
Bu dönem göreve gelir gelmez imardaki arkadaşlardan rica ettim, hemen buraların 18’lerini yapalım dedik, Yeni muhtarımız Baki Karaarslan ile birlikte bu bölgenin de 18’lerini yaptık ve yollar tamamen bize terk edilmiş vaziyette. Yani yol açmak için engelimiz kalmadı. Oğuz Bey de ekibiyle birlikte, başka yerlerden aldığımız, Erdemir’den destek almak suretiyle yolları açmaya başladık. Mevcutta açılan yolun genişliği 20 metre. 500 metre ileride İnönü İlköğretim okulunun kapısına kadar iniyor bu yol. Öğrencilerimiz bundan sonra, bu çevre mahallelerden gelmek suretiyle direk aşağı kadar inebilecek.
Bu yirmi metrelik yol açıldıktan sonra, Alipaşa Sokak, yani Mavişehir, Dündarlar Sokak taraflarına doğru on ve on beş metre genişliğinde bağlantılar kuracağız. Hepsinin ifrazları yapıldı, belediyeye terkleri yapıldı, belediye bunları açmaya hazır vaziyette. Ana yolu tamamladıktan sonra hemen kılcal yolları yapmaya başlayacağız. Amacımız trafiği hafifletmek. Trafiğin hafiflemesi için bu çalışmalara başladık. Birçok yerde bu çalışmaları yapıyoruz. Bu ara yolları da tamamlamak için ekiplerimiz çalışmaya başladı. Bu yollar açıldıktan sonra sağlık merkezi alanları, resmi kurum alanları, yurt alanları gibi imar planında olan ama yolu olmadığı ulaşılamayan bölgelere de ulaşılmış olacak.
Burada yan yollarda düşük kotlarda olduğu için kanalizasyon sıkıntısı çeken evler vardı. Bunların hepsinin problemi halledilmiş olacak. Kanalizasyonları yapılacak. Bu yolu, kılcal yolları açtıktan sonra kanalizasyon hatlarında, su hatlarında çalışmaya başlayacağız. Bu yolların en büyük özelliği, Uzun şehir, Yeni Belen, Belen, Kepez mahallelerini birbirine bağlıyor. İnşallah bu çalışmaların hepsini bu sene yapacağız” ifadelerini kullandı.

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