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Zonguldak'ta koronaya yakalanan 3 kişiden 2'si aşı olmamış

DHA

Zonguldak'ta koronaya yakalanan 3 kişiden 2'si aşı olmamış


Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, yüzde 69,3'lük aşılanma oranına rağmen koronavirüs vaka sayısı günlük 85'e yükseldi. Koronavirüse yakalanan her 3 kişiden 2'sinin aşı olmayan kişiler olduğu belirtildi.
Koronavirüs salgını boyunca vaka sayıları zaman zaman yükselişe geçtiği 591 bin 204 nüfuslu Zonguldak'ta, vaka oranları son açıklanan verilere göre 100 binde 38,24 oldu. 17-23 Temmuz arasını kapsayan oranlar, bayram tatili sonrası ise hızla artmaya başladı. Kentte, önceki gün günlük vaka sayısı 85 oldu. Zonguldak Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında mobil aşılanma birimleri, köylerde ve kentin en önemli geçim kaynağı olan maden sektöründe çalışan işçilerin aşılanması kapsamında çalışmalar yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre halkın yüzde 69,3'ü aşılandı. Koronavirüse yakalanan her 3 kişiden 2'sinin aşı olmayan kişiler arasından olması dikkat çekti. Aşı olanların koronavirüsü daha hafif atlatırken aşı olmayan kişilerin hastalığı daha ağır atlatması aşılanmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Zonguldak Valiliği de sosyal medya ve farklı çalışmalarla aşılanma konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Vali Mustafa Tutulmaz da katıldığı her programda aşılanmanın önemini anlatarak virüsle mücadelede sosyal mesafe, maske ve hijyeni unutmadan herkesin aşısını yaptırması tavsiyesinde bulunuyor.
Emekli madenci Cengiz Çakır (48), bir arkadaşının aşı olduktan sonra kolundaki şişkinliği görünce aşı olmadığını belirterek, "Bir arkadaşım aşı oldu kolu şişti. Çalışamadı. Ben de onu görünce vazgeçtim. Kolu şişince yan etki mi yaptı bilmiyorum. Bana da aynısı olur mu diye çekindim. Bu ürperti veriyor insana. Ben de olacağım ama. Olmayanlarda koronavirüs oranı daha yüksek evet. Olmakta fayda var ama arkadaşlarımı öyle görünce biraz ürktüm. Olacağım aşımı söz" dedi.
'HERKES AŞILARINI OLSUN'
Vatandaşlardan Mustafa Güneş ise 3 aşısını da olduğunu ve ailesindeki herkesin aşı programına uyduğunu ifade ederek, "Ben 71 yaşındayım. 3 aşımı da oldum ailemle beraber. Çocuklarım iki aşı oldu. Torunum ise şu an tek aşısını oldu. Bu durumda aşı olmayanlar bence terbiyesizlik yapıyor. Ben bu yaşta oluyorsam sen de ol, siz de olun. Devlet senden ücret de istemiyor. Bu ne güzel bir şey. Allah razı olsun. Bunu olun, siz de biz de kurtulalım. Gözlük takamıyoruz maskeden. Bu maskeden kurtulalım. Herkes aşılarını olsun" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK
2021-07-29 11:00:39

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