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Zonguldak’ta Karaelmas Mahallesinde freni patlayan tüp kamyonu kaldırıma çıkarak durabildi.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Karaelmas Mahallesinde meydana geldi.41 AH 777 plakalı tüp kamyonun freni patladı. Kamyon şeförü aracı son anda kaldırıma çıkarak durabildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Ardından kamyon şoförü aracın etrafını güvenlik levhası koyarak yol güvenliği aldı.

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