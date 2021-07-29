Motosiklet otobüs ile çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletin halk otobüsüyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza yerinde bulunan bir sürücü motosiklet sürücülerine tepki gösterdi.

Kaza, ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı'nda bulunan otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim K. idaresindeki 34 BKC 893 plakalı motosiklet, Anıt Kavşağına seyir halindeyken duraktaki park yerine girmeye çalışan 67 M 8030 plakalı halk otobüsünün sağ ön kapısına çarparak devrildi. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Selim K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Davut C. yola savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Kazada yaralanan gençler, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulanslara alınarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, olay yerinde bulunan otobüs şoförü Birol Orhan, "Son zamanlarda Ereğli'de motor terörü yaşanmaktadır. 1516 yaşlarındaki çocukların altında motosiklet var. Ben kendim bile 34 defa kaza atlattım. Sağımdan, solumdan hızlı geçiyorlar, ne yaptıkları belli değil. Her gün olan şeyler bunlar. Biz trafikteki sürücüler olarak, çoğu medyaya yansımayan çok sayıda kazalara şahit oluyoruz. Motosiklet sürücülerinin daha dikkatli olmalarını bekliyoruz" dedi.

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