Bölgede değer sağlayacak projeler konuşuldu

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Zonguldak’ın Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Zonguldak odaları istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kdz. Ereğli TSO tarafından Meclis Toplantı Salonunda, gerçekleştirilen istişare toplantısına; Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, TSO Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Başkan Yardımcıları Ahmet Türk, Tasin Tanyıldız, Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Bakkaloğlu, Özgür Erdoğan, Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Dereli, Devrek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Hacıkuloğlu, Alaplı TSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ocak, Alaplı TSO Meclis Başkanı Nedim Kaplancan, Kdz. Ereğli TSO Genel Sekreteri Gündüz Acar, Zonguldak TSO Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Devrek TSO Genel Sekreteri Cihat Yaban ve Alaplı TSO Genel Sekreteri Taner Arslan katıldı.

Bölgenin ekonomik durumunun görüşüldüğü toplantıda, bölge açısından değer sağlayacak projeler konusunda ve izlenebilecek yollar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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