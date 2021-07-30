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Zonguldak’ın Dilaver Mahallesi’nde fındık bahçesinde çıkan yangın korkuttu.

Olay, öğlen saatlerinde Dilaver Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, fındık bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürerek kontrol altına aldı.

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