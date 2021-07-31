Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-4’te sondaja başladı

Amasra1 kuyusunda sondaj çalışmalarını tamamlayan Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali4’te sondaja başladı.



Türkiye’nin Karadeniz’de derin denizde keşfini yapan Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali 4’te sondaj çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle katıldığı keşfedilen gazın test töreni gerçekleşti. Karadeniz'in 169 kilometre açığında çalışmalarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz’de ilk olarak Sakarya Gaz Sahası’nda Tuna1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi ve bu kuyuda toplam 405 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. 2020’de denizlerde dünyanın en büyük keşfini gerçekleştiren Fatih, akabinde Türkali1 ve Türkali2 ve Kuzey Sakarya sahanındaki Amasra1 kuyularında sondajı tamamladı. Gemi, Amasra1 kuyusunda da 135 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. Böylece Türkiye’nin Karadeniz’de derin denizde keşfettiği doğal gaz 540 milyar metreküpe ulaştı.

Fatih, son olarak da Türkali3 tespit kuyusundaki sondajını tamamladı



Türkiye’nin Karadeniz’deki diğer sondaj gemisi Kanuni ise Kasım 2020’de Karadeniz’e geçti. Burada bakım çalışmaları tamamlanan Kanuni, bu yıl Mayıs ayında Kuyu testleri ve kuyu tamamlama çalışmalarını yürütmek üzere Karadeniz’e açıldı ve bugün Türkali2 kuyusunda akış testlerine devam ediyor.



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